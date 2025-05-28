Между Красной Поляной и Северным Кавказом появится железная дорога

Между курортами сочинской Красной Поляны и Северного Кавказа в будущем планируют построить новую железную дорогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В идеальном варианте было бы еще и курорты Красной Поляны соединить с курортами Северного Кавказа хотя бы железной дорогой, там порядка 80 км расстояние, но где-то в труднодоступных горных местах. В будущем железнодорожную магистраль в этом направлении планируем»,— заявил господин Хуснуллин.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что пропускная и провозная способность железных дорог в Краснодарском крае увеличится до 131 млн т к 2030 году. Модернизация транспортной инфраструктуры затронет четыре ключевых порта Краснодарского края: Новороссийский, Туапсе, Темрюк и Тамань.

Анна Гречко