На Кубани расширят пропускную способность железных дорог до 131 млн тонн

Пропускная и провозная способность железных дорог в Краснодарском крае увеличится до 131 млн тк 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова, выступившего на пленарном заседании Форума дорожных инициатив, проходящего на федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам замминистра, модернизация транспортной инфраструктуры затронет четыре ключевых порта Краснодарского края: Новороссийский, Туапсе, Темрюк и Тамань. Общее увеличение мощностей портовых комплексов составит до 40 млн тонн к 2030 году согласно планам инвесторов.

Господин Иванов подчеркнул, что расширение транспортных возможностей региона направлено на развитие международных транспортных коридоров, а также увеличение объемов российского экспорта и импорта. Реализация этих планов происходит в рамках двух национальных проектов — «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система».

Одиннадцатый форум дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» проходит с 28 по 30 мая 2025 года и собрал 650 участников из всех регионов России. На повестке дня — вопросы дорожного строительства, туристической и логистической отраслей, а также кадровые и образовательные решения.

Анна Гречко