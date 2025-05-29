Крупнейшие производители игристых вин в России в январе—апреле 2025 года

Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) «Абрау-Дюрсо» 968 -7 ?«Кубань-Вино» 822 6 «Игристые вина» 474 -6 «Союз-Вино» 353 -8 ?Симферопольский винодельческий завод 276 50 Дербентский завод игристых вин 275 -5 ?«Золотая балка» 238 -16 ?«Салют Алко» 221 9 ?Дербентская винодельческая компания 165 79 ?«Фанагория» 150 9