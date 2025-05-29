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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие производители игристых вин в России в январе—апреле 2025 года

Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%)
«Абрау-Дюрсо» 968 -7
?«Кубань-Вино» 822 6
«Игристые вина» 474 -6
«Союз-Вино» 353 -8
?Симферопольский винодельческий завод 276 50
Дербентский завод игристых вин 275 -5
?«Золотая балка» 238 -16
?«Салют Алко» 221 9
?Дербентская винодельческая компания 165 79
?«Фанагория» 150 9

Источник: данные участников рынка.

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