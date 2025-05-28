Прокуратура Кубани выявила факт жестокого обращения с ребенком-инвалидом

Прокуратура Кубани совместно с органами системы профилактики выявила факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей жительницей Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уточняется, что ребенок не выходил на улицу несколько лет, питался хлебом, а мылся последний раз более года назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / proc_23 Фото: t.me / proc_23

В ходе проверки установлено, что женщина длительное время не выводила из дома своего сына 2017 года рождения, имеющего инвалидность. По данным прокуратуры, в однокомнатной квартире в центре города, где проживали мать, ребенок и бабушка, зафиксированы антисанитарные условия. В помещении отсутствовали продукты, предметы быта, спальное место и вещи первой необходимости.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом). Мальчик помещен в реабилитационный центр. В суд направлено исковое заявление об ограничении родительских прав.

Анна Гречко