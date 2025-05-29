«Уфаводоканал» уведомил о смене подрядчика по рассылке платежек

С мая ООО «ЕРКЦ» из Уфы будет заниматься формированием и печатью платежных документов за услуги водоснабжения и водоотведения, которые ранее обслуживались ООО «ЕИРЦ РБ». Это связано с окончанием срока агентского договора между ГУП «Уфаводоканал» и «ЕИРЦ РБ», сообщила пресс-службе госпредприятия.

ООО «ЕРКЦ» примет на обслуживание только те лицевые счета, которые ранее были на расчетах в ООО «ЕИРЦ РБ». Это означает, что начисления за услуги водоснабжения и водоотведения за май будут отражены в едином платежном документе, который будет предоставлен ООО «ЕРКЦ», отметили в «Уфаводоканале».

Олег Вахитов