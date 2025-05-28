На Дону трех пропагандистов терроризма отправили в колонию

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону осудили троих заключенных, подозреваемых в пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс–службе УФСБ России по Ростовской области.

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По версии следствия, в марте 2023 года группа экстремистов организовала съемку видеоролика экстремистского характера. После публикации видео стало доступно широкой аудитории.

Суд признал фигурантов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «О публичных призывах к терроризму» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от пяти с половиной до шести с половиной лет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Валентина Любашенко