В ярославском правительстве рассказали об отравлении на теплоходе в Угличе

В Угличе причалил туристический теплоход с заболевшими людьми, их осмотрели врачи. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Теплоход «Михаил Булгаков» в рамках круиза направлялся в Москву, по пути следования некоторым пассажирам стало плохо. Как пояснили в региональном правительстве, из 244 пассажиров признаки болезни с 25 мая были у 49 человек.

«На сегодня плохое самочувствие установлено только у 19 человек. Все осмотрены на теплоходе медицинскими сотрудниками нашего региона. Двоим пассажирам предложена госпитализация, но люди от стационарного лечения отказались. Все заболевшие получили рекомендации врачей и медикаменты для лечения»,— сообщили в правительстве области и добавили, что теплоход уже отправился в Москву.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что сотрудники ярославского управления Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случаев острой кишечной инфекции у пассажиров на теплоходе. Специалисты взяли пробы пищевой продукции для лабораторных исследований. Ситуация взята на контроль управлением Роспотребнадзора.

Алла Чижова