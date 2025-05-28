Прокатившегося на крыше иномарки петербуржца отправили под арест на семь суток
Дзержинский районный суд отправил под арест сроком на семь суток Николая Новоселова, который прокатился на крыше автомобиля Toyota на Невском проспекте, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 мая. Молодой человек находился в состоянии опьянения. На крыше иномарки он размахивал руками и сопровождал свои действия нецензурными словами, что вызвало возмущение прохожих.
Действия Новоселова создали помехи для движения транспорта и пешеходов, тем самым он нарушил общественный порядок. Обвиняемый признал свою вину и пояснил, что у него после употребления алкоголя было хорошее настроение и он решил поделиться им с окружающими. Петербуржец выразил сожаление и подчеркнул, что поступил неправильно.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Невского района, распыливший газовый баллончик в глухонемых, стал фигурантом уголовного дела.