Строить Дворец гимнастики в Краснодаре начнут в 2025 году

В Краснодаре в 2025 году начнется строительство Дворца гимнастических видов спорта, который разместится в составе спортивного кластера «Город спорта». Объект станет базой для краевой школы гимнастики, а также позволит объединить будущие муниципальные центры этого профиля. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как уточнил заместитель главы региона Александр Нестеренко, проект дворца в настоящее время находится на стадии государственной экспертизы. Власти намерены тиражировать опыт, примененный ранее при создании Дворца самбо и сети центров единоборств. По поручению губернатора, уже в 2025 году должно начаться проектирование центров гимнастики в муниципалитетах, в 2026 году — их строительство.

Министерству физической культуры и спорта края поручено разработать типовые проекты будущих центров. По словам главы ведомства Серафима Тимченко, в процессе проектирования будут учтены рекомендации профильных федераций и самих спортсменов. Создание единого каталога типовых решений, по оценке властей, позволит минимизировать ошибки и ускорит реализацию программы.

Местные администрации в ближайшее время определят земельные участки под строительство, при этом особое внимание будет уделено доступности для детей и обеспеченности необходимой инфраструктурой. В первую очередь работы начнутся в тех районах, где быстрее будет завершена подготовка площадок. Региональные власти рассчитывают на темпы строительства не менее девяти объектов в год.

В настоящее время в крае работают 31 отделение региональной спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике, включая филиалы в Сочи, Армавире, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Всего различными видами гимнастики в регионе занимаются порядка 36 тыс. человек, из которых около 12 тыс. — художественной.

Вячеслав Рыжков