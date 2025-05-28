В Ростовской области прошел XI слет юных экологов с участием ученых РАН

В Неклиновском районе завершился XI областной слет юных экологов. Мероприятие собрало примерно 300 учащихся и преподавателей, представляющих все муниципальные образования Ростовской области. Главной задачей встречи стал обмен передовыми практиками в сфере экологического образования и просвещения, сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, экспертами слета выступили научные работники, общественники, сотрудники государственных учреждений и представители бизнеса. Интерактивные площадки подготовили заповедник «Ростовский», компания «ЭКОТРАНС», Таганрогский металлургический завод, Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также «Ростовводоканал». Участники встретились с представителями Южного научного центра РАН и ЮФУ.

Программа слета включала мероприятия по повышению квалификации педагогов и внедрению инновационных методик в образовательный процесс — лекции, семинары и мастер-классы. В организации образовательной части и досуговых мероприятий участвовали вожатые и психолог из Донского государственного технического университета, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко