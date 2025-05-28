Частный сектор выходит из тени

Эксперимент по легализации гостевых домов стартует 1 сентября в 16 регионах, включая Краснодарский край, Республику Крым, а также в Севастополе и на федеральной территории «Сириус», соответствующий законопроект приняла Госдума. Он призван вывести из серой зоны средства размещения, работающие в частном секторе. Эксперты отмечают, что только в Краснодарском крае под действие эксперимента могут попасть более 4 тыс. средств размещения



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Законопроект о легализации гостевых домов одобрен Государственной Думой РФ во втором и третьем чтениях. Он будет проводиться с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

Помимо Краснодарского края, Республики Крым и города федерального значения Севастополя, эксперимент будет проводиться в Республике Алтай, Республике Дагестан, Алтайском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также на федеральной территории «Сириус».

Изначально авторы законопроекта предлагали провести пробную легализацию гостевых домов с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026-го в Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае. Но в принятой версии изменили сроки и добавили еще 15 субъектов.

Целью эксперимента является формирование правовых основ для вывода из «теневого» сектора частных объектов размещения, функционирующих без надлежащей регистрации и контроля, а также защита прав туристов и повышение качества предоставляемых услуг.

Как рассказал «Ъ-Кубань» депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, первый заместитель председателя комитета по туризму Андрей Булдин, актуализация правового регулирования в сфере туризма обусловлена возрастающей значимостью этой отрасли и необходимостью усиления управленческих действий. «Новый закон закрепляет само понятие "гостевой дом" и требования к нему, позволяя перевести в легальное поле тысячи объектов. Только в Краснодарском крае, по нашим оценкам, под действие закона могут попасть более 4 тыс. средств размещения, находящихся на землях ИЖС, ЛПХ и СНТ», — отметил господин Булдин.

По его словам, из 11 тыс. объектов размещения в крае, лишь 3,5 тыс. зарегистрированы в Едином реестре. Остальные — потенциальные участники эксперимента, но сейчас работают вне правового поля.

«Принятый закон откроет возможность включения таких объектов в реестр. Это повысит прозрачность рынка, усилит контроль, но одновременно увеличит нагрузку на надзорные органы. В разделе "Средства размещения" появится новая категория — "Гостевые дома", а количество объектов контроля вырастет более чем вдвое», — добавил депутат.

Согласно закону, в рамках эксперимента будет определен специальный порядок признания жилого дома гостевым. Таковыми могут быть индивидуальные жилые дома или части таких домов (в том числе блокированные жилые дома), расположенные на соответствующих категориях земель, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости, не являющиеся самовольными постройками и соответствующие требованиям безопасности. Обязательным условием признания жилого дома гостевым является наличие отдельного входа для временного размещения постояльцев.

Также закрепляется понятие «гостевого дома» как средства размещения, представляющего собой индивидуальный жилой дом или его часть, в котором номера и вспомогательные помещения используются для оказания гостиничных услуг. Закон устанавливает критерии признания такого объекта гостевым домом: площадь не более 1 тыс. кв. м, до 15 номеров, постановка на государственный кадастровый учет, соответствие категории «без звезд» и расположение на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, по словам господина Булдина, уже участвовало в разработке подходов к определению и классификации гостевых домов. В крае готовятся к запуску эксперимента с учетом объемов туристического потока и инфраструктуры.

Ожидается, что до 1 сентября будет утвержден специальный порядок классификации, определяющий требования к инфраструктуре, количеству сдаваемых комнат, максимальному числу постояльцев, санитарным условиям и оборудованию.

Согласно законопроекту, для легализации деятельности собственники обязаны пройти процедуру добровольной классификации и включения объекта в специальный реестр гостевых домов. Только после этого гостевой дом может осуществлять деятельность по размещению туристов, размещать информацию о себе на интернет-площадках, а также рекламироваться. Законопроектом также вводится запрет на рекламу гостиничных услуг без указания регистрационного номера гостевого дома в соответствующем перечне.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, необходимость введения такого режима связана с ранее вступившими в силу ограничениями, в частности — запретом на размещение гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов и на оказание гостиничных услуг без прохождения классификации. Эти меры значительно осложнили деятельность объектов размещения в индивидуальных жилых домах, что особенно остро ощущается в туристических регионах, где таких объектов традиционно много.

Контроль за соблюдением законодательства в сфере деятельности гостевых домов будет осуществляться уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

По окончании срока проведения эксперимента Правительство РФ представит в Государственную Думу и Совет Федерации доклад об оценке его результатов и предложения о целесообразности дальнейшего правового регулирования в этой сфере.

Принятый закон направлен на установление единых и прозрачных правил для всех участников туристического рынка, повышение туристической привлекательности регионов, защиту потребителей и развитие внутреннего туризма в стране.

«Правоприменительная практика покажет, насколько эффективно заработает закон. Особое внимание придется уделить земельным вопросам — особенно в случаях, когда отсутствуют кадастровые номера или вид разрешенного использования не соответствует требованиям. Это один из самых сложных аспектов легализации»,— подчеркнул Андрей Булдин.

Богдан Кобец