Обладатели Кубка Гагарина Симашев и Бут подписали контракт с клубом НХЛ «Юта»

Защитник Дмитрий Симашев и форвард Даниил Бут подписали контракты новичков с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот», сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на три года.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) игроки представляли ярославский «Локомотив», в составе которого стали обладателями Кубка Гагарина в этом сезоне. В 2023 году они были выбраны на драфте НХЛ клубом «Аризона Койотис», на базе которого в 2024-м был создан «Юта Маммот». За команду выступает российский защитник Михаил Сергачев.

Дмитрию Симашеву 20 лет. В составе «Локомотива» он провел 175 игр, в которых отметился 18 очками (5 голов и 13 передач).

Даниилу Буту 20 лет. Он провел 157 матчей за «Локомотив» и набрал 54 очка (22 гола и 32 передачи).

Таисия Орлова