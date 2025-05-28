Напавшего с ножом на сотрудника полиции отправили под стражу

Обвиняемого в нападении на полицейского в магазине отправили под стражу, сообщает пресс-служба городского управления СУ СК РФ по Петербургу. Инцидент случился 25 мая на проспекте Наставников.

Сотрудник правопорядка попытался пресечь незаконные действия пьяного петербуржца, однако последний достал нож и напал на него. Злоумышленнику предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства конфликта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жрица любви угрожала полицейским ножом во время задержания в центре Петербурга. Теперь 48-летней уроженке Сыктывкара грозит уголовное дело.

Андрей Маркелов