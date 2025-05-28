«Урал» обыграл «Ахмат» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/2026. Ответная встреча пройдет 31 мая в Грозном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В составе «Урала» дважды удалось отличиться Мартину Секуличу, один из голов он забил с пенальти. У «Ахмата» отметился Георгий Мелкадзе.

После видеопросмотра главный арбитр матча Кирилл Левников отменил гол «Ахмата» на 10-й минуте и забитый мяч «Урала» на 12-й. Также на 45-й минуте встречи судья удалил тренера екатеринбуржцев Олега Шатова.

В сезоне-2024/2025 «Урал» стал четвертым в турнирной таблице Первой лиги, «Ахмат» занял 14-е место в РПЛ.

За право принять участие в следующем сезоне РПЛ также сразятся «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Первый матч состоится в Сочи.

По итогам сезона «Оренбург» и воронежский «Факел» выбыли из РПЛ. Их заменят калининградская «Балтика» и московское «Торпедо», которые заняли первое и второе места в турнирной таблице Первой лиги. Также из-за невыдачи лицензии в следующем сезоне в РПЛ не примут участие подмосковные «Химки». Решение о том, кто заменит команду, примет исполком или бюро исполкома Российского футбольного союза.

Таисия Орлова