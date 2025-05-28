Часть доходов от нацимущества направят на спорткомплекс в Крыму

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Бахчисарае планируют построить за счет средств, полученных от национализации имущества в Республике Крым. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в управлении информации и пресс-службы главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Комплекс разместят на участке, ограниченном улицами Фрунзе, Мира, Советской и урезом воды водохранилища Эгиз-Оба. После строительства объект передадут в управление спортшколе № 7. Сейчас ведутся подготовительные работы, старт стройки намечен на третий квартал 2025 года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что строительство комплекса в Бахчисарае планируется профинансировать за счет внебюджетных источников, а объем инвестиций составит 100 млн руб. Тогда руководитель республики сообщил, что решение о строительстве было принято по итогам встречи с руководителями спортивных школ, на которой обсуждались перспективы развития отрасли.

Господин Аксенов также отметил, что в Симферополе появятся два новых физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК): быстровозводимый модульный зал для акробатики и гимнастики, на строительство которого в 2026 году планируется направить 150 млн руб. из республиканского бюджета, а также центр адаптивного спорта с таким же объемом финансирования. Дополнительно власти поручили рассмотреть строительство комплексов для национальной борьбы «Куреш» и возможность создания Академии хоккея.

Богдан Кобец