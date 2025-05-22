Глава Крыма анонсировал строительство трех ФОКов и Академии хоккея

В Крыму планируют построить несколько крупных спортивных объектов, в том числе в Симферополе и Бахчисарае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Решение о строительстве комплексов было принято по итогам встречи с руководителями спортивных школ. На встрече также обсуждались вопросы дальнейшего развития отрасли в республике.

В Бахчисарае до конца 2025 года появится физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным залом для занятий борьбой, волейболом и баскетболом. Спортобъект профинансируют за счет внебюджетных источников — объем инвестиций составит 100 млн руб.

В Симферополе построят два ФОКа: быстровозводимый модульный зал для акробатики и спортивной гимнастики (150 млн руб. из республиканского бюджета планируют направить в 2026 году), а также универсальный центр адаптивного спорта (150 млн руб. из региональный казны).

Дополнительно поручено рассмотреть строительство двух комплексов для национальной борьбы «Куреш» и выделение ставок для тренеров. До конца года на эти цели направят необходимые средства.

Кроме того, власти обсуждают создание в регионе Академии хоккея и возможность финансирования аренды льда для любительских команд — потребуется около 3,5 млн руб. ежегодно. Сейчас в Дворце водных видов спорта в Симферополе занимаются водными видами спорта 760 детей, и еще 350 смогут получить бесплатный доступ при расширении возможностей учреждения. Возраст набора планируют снизить до четырех лет.

Анна Гречко