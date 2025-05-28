Кому полис

Вслед за Пермским мясокомбинатом промтерриторию в Дзержинском районе покидает компания «Т Плюс» — она продает бывшую базу Пермской сетевой компании (ПСК) за 180 млн руб. Основным претендентом на нее считается покупатель площадки Пермского мясокомбината — кировский девелопер «Железно», который возводит на ней ЖК «Камаполис». Экс­перты называют участки под базой ПСК подходящими для жилой застройки. Одни считают, что актив заинтересует только кировского девелопера, другие полагают, что приобрести комплекс захотят многие застройщики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Пермский филиал «Т Плюс» выставил на торги бывшую базу МУП «Пермгоркоммунтепло» (которую позже использовала Пермская сетевая компания), расположенную по адресу: ул. Дзержинского, 23, 25 и 27а, в Перми. Начальная стоимость актива — 180,6 млн руб. Документация по аукциону размещена на электронной торговой площадке b2b-center.ru. Согласно условиям, к продаже предлагаются три земельных участка базы общей площадью 10,3 тыс. кв. м. Один из них (2,3 тыс. кв. м) используется на правах аренды. Территория базы предназначена под здания административного корпуса, проходного пункта, административно-бытового корпуса, под здание склада, объекты инженерно-технического обеспечения и общепита. Помимо этих строений, находящихся там, на площадке имеется и теплосеть.

В «Т Плюс» планы продажи производственной базы не прокомментировали. Как пояснил источник, близкий к энергокомпании, объект в ближайшее время будет выведен из эксплуатации в связи с оптимизацией производственных и офисных площадей. В связи с этим база и выставлена на продажу.

Основное имущество муниципальной базы «Перм­горкоммунтепло» (теплосети и ЦТП) было продано за 415 млн руб. ООО «Пермская сетевая компания» (ранее ПСК контролировалась «КЭС-Холдингом», а ныне — «Т Плюс»). Торги прошли в 2008 году в результате банкротства МУП, которое задолжало генерирующим компаниям 384 млн руб. В ПСК тогда отмечали, что сделка добавит эффективности в теплоснабжении Перми.

Комплекс «Пермгоркоммунтепло» располагается рядом со строящимся ЖК «Камаполис» кировского девелопера «Железно». «Камаполис» возводится на месте бывшего Пермского мясокомбината, выкупленного в 2021 году кировским агрохолдингом «Дороничи» у группы «Продо». Затем площадка на ул. Дзержинского, 31, перешла кировскому девелоперу «Железно», имеющему с агрохолдингом одних владельцев. В конце 2022 года застройщик заключил с властями Пермского края договор о комплексном развитии территории мясокомбината. Теперь на 13,8 га земли застройщик возводит микрорайон «Камаполис», рассчитанный на 135 тыс. кв. м жилья.

По данным «Ъ-Прикамье», купить базу может девелопер «Железно» для продолжения строительства в этой локации. В кировской компании свои намерения относительно территории промбазы не прокомментировали.

По словам гендиректора «Стройпанелькомплекта» Виктора Суетина, при условии изменения промышленного назначения этой территории переводом в зону жилой застройки площадка «шикарная». «Любой участок сначала изучается на возможность строительства, подключения к сетям, потенциал нагрузок. И после этого принимается решение о том, будет ли претендовать компания на конкретную территорию. Я думаю, что площадка на улице Дзержинского может заинтересовать не только „Железно“, но и других строителей»,— полагает господин Суетин.

Директор по развитию застройщика «Мегаполис» Михаил Крепак считает логичным приобретение группой «Железно» комплекса бывшего «Пермгоркоммунтепло». Компания уже занимается комплексным развитием территории бывшего мясокомбината и может интегрировать в свой проект соседнюю площадку. «Сторонний застройщик, скорее всего, не станет заходить в КРТ в этой локации из-за необходимости развития транспортной сети, иной инфраструктуры и больших расходов. „Железно“ же может продолжить освоение территории»,— высказался Михаил Крепак. Возведение жилья на месте бывшего муниципального комплекса выглядит более подходящим, но помимо него девелопер мог бы разместить там какие-нибудь инфраструктурные объекты. Собеседник предполагает, что землю между продаваемой базой и ЖК «Камаполис» можно было бы тоже выкупить у собственников. Однако нужно знать, готовы ли владельцы этой площадки продать ее и на каких условиях.

Евгения Ахмедова