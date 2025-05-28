Краснодарские дети получили 3,7 тысячи бесплатных путевок в летние лагеря

Краснодарские власти обеспечили более 3,7 тыс. детей и подростков бесплатными путевками в летние лагеря и санатории. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Среди получателей — сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, одаренные юные краснодарцы, а также дети участников специальной военной операции (СВО).

Сейчас свыше 1,8 тыс. несовершеннолетних проходят оздоровление в Краснодарской бальнеолечебнице. Еще 1,7 тыс. детей уже посетили санатории, включая 111 сирот и детей без попечения родителей.

В ближайшее время 800 подростков направятся в загородные лагеря, среди них 260 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Министерство труда и социального развития Кубани передало городу около девяти тыс. путевок на 2025 год. Более шести тыс. из них предназначены для оздоровления в Краснодарской бальнеолечебнице.

Городское управление опеки и попечительства сейчас выдает путевки в санаторно-курортные учреждения детям от четырех до 17 лет. Лечение будет проходить с июня по ноябрь в амбулаторных условиях в Краснодарской бальнеолечебнице.

Как уточнили в мэрии, родители или законные представители могут подать документы в любом МФЦ города. Также прием осуществляется в управлении опеки и попечительства по адресу: ул. Кузнечная, 4, 4-й этаж, кабинет 402. Приемные дни: вторник, среда и четверг с 10 до 12 и с 14 до 17 часов. Подробный перечень необходимых документов доступен на сайте или по телефону +7 (861) 2773088.

Кроме того, возможно получение единовременных выплат за самостоятельно приобретенные детские путёвки.

По итогам 2024 года более 36 тыс. краснодарских детей отдохнули и прошли оздоровление в лагерях и санаториях. Они проводили время в пришкольных лагерях, на Черноморском побережье, а также поправляли здоровье в кубанских санаториях и Краснодарской бальнеолечебнице.

В школах Краснодара функционируют летние лагеря, в которых за время каникул планируется отдых более 15 тыс. школьников.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае проверят безопасность 1,6 тыс. детских здравниц перед летним сезоном. Среди прочего, Анапа готовится принять детей в 23 здравницах с общей вместимостью более 20 тыс. мест.

Анна Гречко