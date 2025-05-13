На Кубани проверят безопасность 1,6 тысячи детских здравниц перед летним сезоном
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить безопасность всех детских здравниц региона перед началом летнего сезона 2025 года. Организацию детского отдыха глава Кубани обсудил с участниками координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба администрации края.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Всего на территории Кубани в предстоящий летний период будут работать 1,6 тыс. оздоровительных учреждений, включая стационарные, пришкольные, трудовые и палаточные лагеря.
«Необходимо в ручном режиме проверить безопасность всех детских здравниц края. Они также должны соответствовать санитарным и пожарным нормам, требованиям антитеррористической защищенности. Сотрудникам лагерей необходимо пройти инструктажи на случай нештатных ситуаций»,— заявил Вениамин Кондратьев.
По информации главы Анапы Василия Швеца, курорт готовится принять детей в 23 здравницах с общей вместимостью более 20 тыс. мест. Готовность этих объектов находится под наблюдением ответственных служб и ведомств.