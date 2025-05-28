Савеловский районный суд приговорил бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Реальное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова приговорили к 22 годам колонии

Фото: Пресс-служба Басманного суда Экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова приговорили к 22 годам колонии

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Гафуров был признан виновным в подстрекательстве к убийству елабужского депутата Айдара Исрафилова в августе 1999 года. Тогда фигурант был главой Елабуги. Сообщалось, что погибший активно критиковал Ильшата Гафурова.

Суд также постановил взыскать с экс-ректора КФУ 60 млн руб. Фигурант должен выплатить по 20 млн руб. каждому истцу.

Изначально гособвинитель запрашивала для Гафурова 25 лет лишения свободы и просила удовлетворить гражданские иски о компенсации морального вреда в пользу вдовы и двух детей покойного Исрафилова на сумму 185 млн руб.

Ранее сообщалось, что срок давности по делу экс-ректора КФУ истек, однако судья не стала его применять.

Диана Соловьёва