Прокуратура назвала возможные причины пожара на рынке в Солнечногорске

МЧС России сообщило, что пожар на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске локализован на площади 2,15 тыс. кв. м. Областная прокуратура уточнила, что в качестве причин возгорания рассматривает две версии.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем либо аварийный режим работы электрооборудования»,— сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Строительный рынок в Солнечногорске загорелся днем 28 мая. МЧС уточняло, что 10 человек самостоятельно ушли в безопасное от огня и дыма место.