Проезд в 17 автобусах Краснодара подорожает до 55 рублей с 30 мая

Стоимость проезда и провоза багажа в 17 автобусных маршрутах Краснодара с регулируемым тарифом вырастет до 55 руб. с 30 мая 2025 года. Изменение коснется автобусов, работающих по брутто-контрактам: №№ 19, 32, 33, 66, 83, 89, 91, 101А, 102А, 120А, 121А, 140А, 154А, 155А, 160А, 163А, 177, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Тарифы на поездки в других видах городского транспорта останутся без изменений. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин пояснил, что удорожание — вынужденная мера для перевода большего числа городских автобусов на работу по брутто-контрактам, при которых муниципалитет возмещает перевозчикам 100% затрат на обслуживание маршрутов.

Постановление о повышении стоимости прошло общественную экспертизу и получило положительное заключение городской прокуратуры. Предыдущий тариф в размере 40 руб. сохранялся в течение двух лет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодара не видят предпосылок для повышения цены проезда в трамваях. Как отметил начальник управления цен и тарифов мэрии Евгений Романков, на муниципальном транспорте в городе действуют две модели тарифообразования — регулируемая и нерегулируемая. В рамках последней перевозчик самостоятельно определяет цену на основании своих экономических параметров.

Анна Гречко