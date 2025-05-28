В Черноземье 29 мая будет облачная погода, от +14°С до +32°С

В четверг, 29 мая, на территории регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, в некоторых из них возможен кратковременный дождь. Температура будет варьироваться от +14°C до +32°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток будет облачно. Ночью осадков не ожидается, температура составит +16°C, днем ожидают небольшой дождь, до +21°C.

В Воронеже на протяжении суток будет облачно и без осадков. Температура ночью опустится до +16°C, днем поднимется до +31°C.

В Курске ночью и днем будет облачно, в темное время суток синоптики прогнозируют отсутствие осадков и температуру до +17°C. Днем ожидают небольшой кратковременный дождь, +24°C.

В Липецке ночью облачно с прояснениями, без осадков, температура опустится до +15°C. Днем будет облачно, без осадков, до +30°C.

В Орле в течение суток прогнозируют облачную погоду. Ночью без осадков, до +15°C. Днем будет небольшой кратковременный дождь, температура поднимется до +27°C.

В Тамбове ночью будет переменная облачность, без осадков, до +14°С. Днем — облачно, без осадков, воздух прогреется до +32°С.

Ульяна Ларионова