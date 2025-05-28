Бывшего замглавы Дегтярска приговорили к условному сроку

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему замглавы Дегтярска в Свердловской области Виктору Солдатову. Ему назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в 1,6 млн руб. по делу о взяточничестве. Обвинение запрашивало 7 лет и 8 месяцев колонии строгого режима.

Как сообщила прокуратура Свердловской области, обвинение доказало, что Виктор Солдатов был посредником во взяточничестве. В 2024 году он передал взятку главе Дегтярска Вадиму Пильникову от учредителя ООО «Жилые кварталы». Прокуратура уточнила, что в качестве вознаграждения Солдатов оставил себе 1,7 млн руб.

Главу Дегтярска и его заместителей Виктора Солдатова и Андрея Ильина задержали в декабре. Уголовное дело в отношении Вадима Пильникова остается на рассмотрении суда.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Вадим Пильников признался в откатах».

Петр Бузлаев