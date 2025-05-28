Подписан первый договор льготного кредитования с резидентом свободной экономической зоны в новых регионах

Сбер подписал первый кредитный договор с добывающим предприятием из ЛНР на условиях программы Минстроя России и Фонда развития территорий для участников свободной экономической зоны в новых регионах РФ.

Программа направлена на формирование благоприятного инвестиционного климата и ускоренное социально-экономическое развитие регионов. Она предусматривает специальные условия для компаний-участников свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей: возможность получения кредитов с пониженной ставкой от 1 млн рублей до 5 млрд рублей, льготы по налогу на прибыль, имущество, а также пониженные страховые взносы.

По словам первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, льготное кредитование — одна из самых востребованных мер поддержки, так как она позволяет снизить процентную нагрузку на бизнес и увеличить доступ компаний к долгосрочному финансированию в условиях высокой ключевой ставки. Банк уже получил по этой программе более 10 заявок в новых регионах на финансирование проектов в важнейших отраслях с суммарным объёмом инвестиций более 6 млрд руб.

После начала работы банка на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей кредиты по программам с господдержкой стали доступнее локальному бизнесу.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ Алмаз Хусаинов отмечает, что экономика новых регионов динамично развивается, становится более устойчивой. Этому способствуют работа финансово-кредитных организаций, предприятий, средства инвесторов и свободная экономическая зона, в рамках которой действует ряд льгот и преференций. В их числе доступен и льготный кредит для участников СЭЗ по ставке до 15% годовых по программе ФРТ, разработанной и запущенной при координации Минстроя России.