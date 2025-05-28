Прокуратура добилась восстановления прав детей в Ртищевском районе

В Ртищевском районе Саратовской области прокуратура добилась восстановления прав несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что спортивный зал общеобразовательного учреждения находится в ненадлежащем состоянии. Надзорное ведомство выявило там дефекты, повреждения и следы протекания на стене и потолке.

В дошкольном образовательном учреждении прокуратура обнаружила дефекты кровли. Речь идет о трещинах и сколах на листах, расшатанных узловых соединениях деревянных элементов, разрушенных концах стропил, карнизных свесах, отсутствии обрешетки. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать образовательные учреждения провести ремонт. Суд поддержал требования.

Павел Фролов