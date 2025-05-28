В Прикамье с начала года ввезли более 10 тонн клубники из Кыргызстана

С 1 января по 28 мая 2025 года на территорию Пермского края поступило более 10 тонн свежей клубники и 0,5 тонны свежей черешни из Республики Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. В аналогичном периоде прошлого года эти продукты из Кыргызстана не поступали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По месту прибытия продукции сотрудниками ведомства был проведен отбор проб и контроль товаросопроводительных документов. По результатам лабораторного анализа карантинных вредных организмов во ввезенной продукции не обнаружено.