Число выявленных самостроев в Сочи сократилось на 11% с начала года
В Сочи с января по май 2025 года зафиксировали 80 фактов незаконного строительства, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Мэрия также отметила значительное снижение количества самостроев за последние годы. В 2023 году за тот же период было выявлено более 200 объектов незаконного строительства.
В борьбе с нарушениями градостроительного законодательства участвуют правоохранительные органы, судебные приставы, прокуратура и департамент по надзору в градостроительной сфере Краснодарского края.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае аварийными признаны 450 домов. Участники рынка считают, что решением проблемы, а также новой точкой роста для бизнеса может стать программа реновации.