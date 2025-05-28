В Китае отрицают причастность к кибератакам на МИД Чехии

В Пекине «решительно не согласны» с обвинениями Праги в причастности Китая к кибератакам на Министерство иностранных дел Чехии. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Чехии.

«Китай никоим образом не приемлет, чтобы Чешская Республика делала клеветнические заявления и очерняла Китай под предлогом кибербезопасности без каких-либо доказательств»,— заявили в китайском диппредставительстве.

Там отметили, что выводы чешской стороны о связи APT31 (субъект, который в Чехии считают виновным в кибератаках. — "Ъ") с китайскими властями бездоказательны.

Китайская сторона призвала Чехию «немедленно исправить свои неправильные действия», «положить конец "дипломатии микрофона"», «соблюдать и выполнять Рамочную программу ООН по ответственному поведению государств», а также «подходить к вопросам кибербезопасности объективно и справедливо».

28 мая чешское правительство объявило об итогах расследования в связи с кибератаками на одну из несекретных сетей Министерства иностранных дел Чехии. Руководство страны возложило ответственность на Пекин, обнаружив связь между субъектом APT31, осуществлявшим кибершпионаж, и китайскими властями. В правительстве осудили «вредоносную киберкампанию» и заявили, что «такое поведение подрывает авторитет Китайской Народной Республики и противоречит ее публичным заявлениям». Посол КНР был вызван в МИД Чехии для разъяснений.

Анастасия Домбицкая