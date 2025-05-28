Прага обвинила Пекин в кибератаке на объект критической инфраструктуры

Чешское правительство признало Китай ответственным за кибератаку на одну из несекретных сетей Министерства иностранных дел Чехии. Об этом говорится в официальном заявлении чешского законодательного органа. В правительстве осудили «вредоносную киберкампанию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David W Cerny / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters

«После национального процесса атрибуции правительство Чешской Республики определило Китайскую Народную Республику как ответственную за вредоносную киберкампанию, нацеленную на одну из несекретных сетей Министерства иностранных дел Чехии»,— говорится в заявлении.

Атакам подвергся объект чешской критической инфраструктуры. По данным чешской стороны, их осуществлял «кибершпионский субъект APT31, который публично связан с Министерством государственной безопасности». Виновный был установлен в результате расследования, проведенного Службой информационной безопасности, Службой военной разведки, Управлением иностранных дел и информации и Национальным агентством кибербезопасности и информационной безопасности.

В правительстве осудили «вредоносную киберкампанию» и заявили, что «такое поведение подрывает авторитет Китайской Народной Республики и противоречит ее публичным заявлениям».

Анастасия Домбицкая