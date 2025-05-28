Теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в третий круг Roland Garros

Россиянка Анастасия Потапова уступила украинке Юлии Стародубцевой в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) и не смогла выйти в следующий этап турнира, призовой фонд которого составляет €56,3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Матч, продлившийся 1 час 42 минуты, завершился со счетом 7:5, 6:2. Уступившая Потапова занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Стародубцева располагается на 81-й строчке. В матче следующего круга украинка сыграет против четвертой ракетки мира итальянки Джасмин Паолини.

Roland Garros проходит на грунтовых кортах Парижа. Турнир завершится 8 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова