В Ленобласти поставили цель увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 78 лет

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли Стратегию социально-экономического развития региона до 2036 год. Документ внес на рассмотрение областного парламента губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе правительства Ленобласти, стратегия синхронизирована с указами президента РФ, в частности, по показателю «ожидаемая продолжительность жизни»: поставлена цель достигнуть показателя на 2030 год — 78 лет.

По словам зампреда правительства Ленобласти по экономике Дмитрия Ялова, поставленные цели и задачи стратегического развития области охватывают все направления: демография, жилищное строительство, транспортная система, технологический суверенитет и производительность труда, туризм, малый бизнес.

«Каждое из них было тщательно проработано как внутри правительства, так и внешними экспертами. Цифры не абстрактны, они учитывают текущее состояние экономики региона и перспективы роста. Мы уверены, что заложенный фундамент позволит сохранять устойчивость даже в период турбулентности»,— прокомментировал принятие стратегии господин Ялов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что задачу внимательнее отнестись к доходам населения и продолжительности жизни перед губернатором Ленобласти в ходе личной встречи в конце марта поставил президент РФ Владимир Путин.

Андрей Цедрик