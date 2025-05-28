Депутат Госдумы от Прикамья назначен вице-президентом Российской автомобильной федерации

Федеральный координатор проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы РФ от Пермского края Антон Немкин займет пост вице-президента Российской автомобильной федерации (РАФ), сообщает его пресс-служба. Господин Немкин будет курировать вопросы, связанные с законодательным регулированием автоспорта в России, в том числе таможенно-правовым сопровождением, а также координировать работу с международными организациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СМП РСКГ Фото: СМП РСКГ

Антон Немкин в 2017-2018 годах был пилотом российских автогонок серии Mitjet 2L. Создал гоночную команду Motor Sharks. С 2018 года ежегодно участвует в гонке Akhmat Race на автодроме «Крепость Грозная». В 2019 перешел в Российскую серию кольцевых гонок (СМП РСКГ). По итогам сезона РСКГ 2022 года стал обладателем Кубка РАФ по кольцевым автогонкам в классе GT4. Является обладателем рекорда «Самый быстрый круг» автодрома «Игора Драйв» в классе GT4 (1:40.105).