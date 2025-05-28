Родственники Василия Фунтикова назвали место прощания с актером
Прощание с актером театра и кино Василием Фунтиковым пройдет 30 мая в Москве в храме на Якиманке. Об этом сообщили его родственники. Церемонию смогут посетить все желающие.
Фото: Союз кинематографистов РФ
Актер скоропостижно скончался 27 мая из-за проблем с сердцем. Ему было 62 года. Похороны состоятся на Хованском кладбище.
Василий Фунтиков снялся в 30 фильмах. Наиболее известной работой артиста стала роль в фильме «Каникулы Кроша» (1980).