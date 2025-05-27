Умер актер из «Каникул Кроша» Василий Фунтиков

В возрасте 62 лет умер актер театра и кино Василий Фунтиков. Наибольшую известность он получил за роль Кроша в фильме Григория Аронова «Каникулы Кроша».

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Фото: Союз кинематографистов РФ Василий Фунтиков

Фото: Союз кинематографистов РФ

О смерти актера сообщил Союз кинематографистов России. Там уточнили, что похороны пройдут 30 мая на Хованском кладбище.

Василий Фунтиков служил в Театре Советской Армии и Московском драмтеатре имени Пушкина. Снялся в 30 фильмах, в числе которых «Презумпция невиновности», «Неизвестный солдат» и «Воскресенье, половина седьмого». Был членом Гильдии актеров Союза кинематографистов.