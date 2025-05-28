Ярославское министерство объяснило ситуацию с некачественным маслом

Сливочное масло, в котором нашли бактерии группы кишечной палочки, произведено не ярославским предприятием. Об этом сообщает областное министерство агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в пробе сливочного масла «Крестьянское 72,5%» обнаружили бактерии группы кишечной палочки и значительное превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. В лаборатории сообщали, что «отбор образца сливочного масла для лабораторных исследований осуществлялся на расположенном в Ярославской области предприятии, по месту производства продукции». Общий вес партии с нарушениями составил 3 тонны.

В областном министерстве сообщают, что некачественное масло выявили у предприятия, которое занимается фасовкой продукта. При этом ярославские производители не отгружали ему свое масло.

«Обнаруженное масло не относится к продукции ярославских производителей, и в розничной продаже в нашем регионе данный продукт отсутствует. Наши местные производители проходят обязательную сертификацию и маркируют свою продукцию знаком качества, что подтверждает ее безопасность и соответствие нормативам»,— подчеркнули в министерстве.

Алла Чижова