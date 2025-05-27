В Ярославской области нашли 3 тонны некачественного сливочного масла

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в сливочном масле, произведенном на ярославском предприятии, выявили несоответствия пищевой продукции установленным законодательством микробиологическим нормам. Об этом сообщили в лаборатории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Уточняется, что проверка сливочного масла проводилась по заявке Россельхознадзора. Пробы брали на месте производства продукции в Ярославской области.

«В пробе сливочного масла "Крестьянское 72,5%" по результатам экспертизы выявлены бактерии группы кишечной палочки и значительное превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Общий вес партии масла с выявленными нарушениями составил порядка 3 тонн»,— говорится в сообщении лаборатории.

Информация о результатах испытаний отправлена в Россельхознадзор для принятия мер.

Алла Чижова