В Ярославской области нашли 3 тонны некачественного сливочного масла
Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в сливочном масле, произведенном на ярославском предприятии, выявили несоответствия пищевой продукции установленным законодательством микробиологическим нормам. Об этом сообщили в лаборатории.
Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям
Уточняется, что проверка сливочного масла проводилась по заявке Россельхознадзора. Пробы брали на месте производства продукции в Ярославской области.
«В пробе сливочного масла "Крестьянское 72,5%" по результатам экспертизы выявлены бактерии группы кишечной палочки и значительное превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Общий вес партии масла с выявленными нарушениями составил порядка 3 тонн»,— говорится в сообщении лаборатории.
Информация о результатах испытаний отправлена в Россельхознадзор для принятия мер.