Меры поддержки участников СВО в Свердловской области переведут в цифровой формат

В Свердловской области все региональные меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) будут переведены в электронный формат до конца года. Об этом сообщил врио главы региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время для участников СВО и членов их семей действуют десять мер социальной поддержки. Единовременная выплата при заключении контракта начисляется в беззаявительном порядке, а на получение оставшихся девяти заявление можно подать через Госуслуги.

Однако для получения ряда услуг по-прежнему требуется предоставление бумажных документов. «Помощь нашим бойцам должна оказываться быстро, качественно и без лишней бюрократии, в режиме межведомственного обмена»,— отметил господин Паслер.

Ранее в Екатеринбурге омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с коллегами из 89 регионов. Она призвала построить центр реабилитации для участников СВО в Свердловской области и поднять ежемесячную выплату ветеранам боевых действий с 4,5 тыс. руб.

Полина Щуцкая