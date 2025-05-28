В Нижнем Новгороде 14 человек получили условные сроки за азартные игры

Суд в Нижнем Новгороде признал 14 местных жителей виновными в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Их приговорили к лишению свободы на два и три года условно со штрафами от 100 до 500 тыс. руб., сообщили в региональном СУ СКР 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что с ноября 2021 по февраль 2024 года фигуранты незаконно организовывали в Нижнем Новгороде клубы азартных игр с использованием игорного оборудования. Они располагались в помещениях домов на улице Рождественской Нижегородского района и улице Октябрьской Революции Канавинского района.

Злоумышленников задержали еще в феврале 2024 года, но сообщили об этом только недавно. Следователи и оперативники пресекли деятельность клубов и изъяли игорное оборудование. Установлено, что организаторы азартных игр незаконно получили более 64,5 млн руб.

Анастасия Титова