В Нижнем Новгороде 14 человек задержали по делу о подпольных игровых клубах

Очередные подпольные игровые клубы выявили в Нижнем Новгороде. Они располагались в помещениях домов на улице Рождественской Нижегородского района и улице Октябрьской Революции Канавинского района, сообщили в региональном СУ СКР 26 мая.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Следствие полагает, что клубы работали с марта 2024 года. Обвиняемыми по делу стали 14 нижегородцев, шестерых из них отправили в СИЗО, двоих под домашний арест, а остальным участникам организованной группы избрали подписку о невыезде.

Галина Шамберина