Герой России, легендарный космонавт Антон Шкаплеров открыл на «Роза Хутор» уникальную арт-инсталляцию «Источник энергии»

Сегодня, 28 мая, на курорте «Роза Хутор» прошла торжественная церемония открытия интерактивной арт-инсталляции «Источник энергии».

Фото: пресс-служба «Роза Хутор»

Новый туристический объект появился на Роза Пик, завершив тем самым реновацию этой самой популярной обзорной площадки Сочи. Еще в прошлом году курорт создал здесь, на высоте 2320 метров над уровнем моря, настоящую парково-ландшафтную зону. Теперь ее украсила необычная архитектурная форма, которая станет важной точкой притяжения для отдыхающих.

Символично, что мероприятие состоялось при участии руководителей туристических ведомств семи стран, которые в этот день провели на «Роза Хутор» Заседание Совета по туризму государств-участников СНГ. В их присутствии Герой России, знаменитый космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, запустил «Источник энергии» на «Роза Пик», первым прикоснувшись к арт-объекту.

Интерактивный «Источник энергии» — это конструкция высотой более 3,5 метров, которая позволяет гостям прикоснуться к энергии Кавказских гор и повзаимодействовать с их «энергетическим полем». Специальные сенсоры реагируют на прикосновения и создают красочные световые и звуковые эффекты, отражающие энергию и силы, заключенные в величественной природе хребта Аибга.

Антон Шкаплеров совершил четыре космических полета к Международной космической станции, в ходе которых провел три выхода в открытый космос — общей продолжительностью 21 час 39 минут. Своей главной миссией сегодня он считает продвижение знаний о космосе и российских достижений в этой сфере. Этой просветительской задаче служит и его участие в мероприятии на Роза Пик. Антон Шкаплеров рассказал присутствующим о своем опыте и ощущении космоса. Первым прикоснувшись к арт-инсталляции, он передал ей заряд настоящей космической энергии, который затем почувствуют все гости курорта «Роза Хутор».

— Теперь каждый сможет подойти и прислонить руки на специальную панель, после чего создастся звуковой и световой сигнал, означающий то, что камень впитал энергию и готов ее передать следующему человеку. Соответственно, с обратной стороны гость может эту энергию получить. Таким образом будет происходить обмен энергией и положительными эмоциями. Именно такие чувства, как мне кажется, должны испытывать люди, находясь здесь, на высоте 2320 метров над уровнем моря, среди гор и неба,— сказал космонавт после церемонии открытия арт-инсталляции.

«Источник энергии» станет важной точкой притяжения туристов, прикоснувшись к ней, они смогут почувствовать ощущения Антона Шкаплерова, человека и героя, трижды побывавшего в открытом космосе.