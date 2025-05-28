«Дом.РФ» в четвертый раз пробует продать комплекс в белгородском Старом Осколе

Институт в сфере жилищного развития «Дом.РФ» в четвертый раз выставил на торги участок с комплексом зданий в Старом Осколе Белгородской области. На этот раз цена снизилась до 7,2 млн руб.

В состав лота входят участок на 0,3 га, пять зданий общей площадью 1,7 тыс. кв. м и сооружение длиной 49 м на этом участке. Здесь возможна малоэтажная многоквартирная и среднеэтажная жилая застройка.

«Дом.РФ» продает эту недвижимость с осени 2023 года. Всего прошло три аукциона, каждый раз цена составляла 8,9 млн руб., однако заявки не поступали.

Сегодня на площадке «Дом.РФ» также был объявлен повторный аукцион по продаже имущественного комплекса в городе Старый Оскол Белгородской области за 39,8 млн руб.

Ульяна Ларионова