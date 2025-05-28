Имущественный комплекс в белгородском Старом Осколе пытаются продать повторно

Объявлен новый аукцион по продаже имущественного комплекса в городе Старый Оскол Белгородской области за 39,8 млн руб. Это следует из документации тендера.

Заявки можно подать на площадке «Дом.РФ» до 18 августа. Дата проведения торгов 22 августа. В прошлый раз лот оценили почти на 10 млн руб. дороже, однако на тендер никто не заявился и процедура была признана несостоявшейся.

В объект включаются земельный участок площадью 0,85 га и два здания на 838 кв. м и 564,1 кв. м. Имущественный комплекс расположен в Центральном районе города на улице Мира 3/2 — неподалеку от стадиона «Труд» и леса «Горняшка». По данным института в сфере жилищного развития «Дом.РФ», который выступил продавцом объекта, это место «идеально подойдет» для торговых и бизнес-центров, офисов, мелких автоцентров. «Яндекс. Карты» указывают, что сейчас там находится шиномонтаж, а ранее был автовокзал.

Осенью прошлого года из-за отсутствия заявок не состоялся аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Комсомольской в Старом Осколе за 8,9 млн руб.

Анна Швечикова