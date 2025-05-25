Граффитист испортил два вагона петербургского метро на станции «Горьковская»

Полиция Санкт-Петербурга остановила граффитиста, который нанес иероглифы на два вагона городского метрополитена. Злоумышленник сделал это на станции «Горьковская», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

О произошедшем в органы сообщил полицейский на метрополитене. Сотрудники подземки остановили «художника», который испортил внешний вид вагонов с помощью аэрозольного баллончика.

В отдел для разбирательства доставили 29-летнего граффитиста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что члены арт-группы «Явь» получили 200 часов общественных работ за ребус на здании.

Татьяна Титаева