Участнику СВО на Кубани предоставили землю после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Горячего Ключа добилась предоставления земельного участка в аренду ветерану боевых действий — участнику специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в ходе проверки было выявлено бездействие со стороны должностных лиц администрации города. Заявление мужчины о передаче в аренду участка на территории СНТ долгое время не рассматривалось.

По факту нарушения сроков в адрес главы города было внесено представление, а в отношении сотрудника отдела земельных отношений возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение сроков рассмотрения заявлений граждан).

Анна Гречко