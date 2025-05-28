В Анапе родителей и вдов погибших бойцов СВО освободят от платы за парковки

В Анапе родителей и вдов погибших участников спецоперации освободят от платы за пользование платными парковками. Соответствующее решение во время приема граждан по личным вопросам принял мэр курорта Василий Швец, сообщили в пресс-службе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Мать погибшего участника СВО обратилась к главе города с просьбой о свободном пользовании платными парковками, мэр передал проработку вопроса о расширении льготных категорий ответственным службам.

«На основании вашего обращения как для родителей, так и жен погибших бойцов парковки сделаем бесплатными. Внесем соответствующие изменения в регламент и добавим эти льготные категории»,– подчеркнул глава курорта.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе расширяют сеть платных парковок, в ближайшее время в нее войдут дополнительные участки более чем на 20 улицах города.

С момента запуска системы платных парковок в городскую казну поступило около 25 млн руб. Муниципалитет направляет эти средства на развитие и содержание дорожной инфраструктуры курорта.