Анапа расширяет сеть платных парковок

В Анапе продолжается реализация проекта по расширению зоны платной парковки, сообщает пресс-служба мэрии. В ближайшее время в нее войдут дополнительные участки более чем на 20 улицах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Новые платные парковки появятся на улицах Новороссийской, Шевченко, Ивана Голубца, Тургенева, Самбурова, Некрасова, Толстого, Маяковского, Астраханской, Краснодарской, Владимирской, Терской, Горького, Кати Соловьяновой, Лермонтова, Северной, Красноармейской, Гребенской, Парковой, Чехова, а также в проезде Солдатских матерей.

В настоящее время специалисты устанавливают дорожные знаки и информационные щиты, далее нанесут разметку.

По данным администрации Анапы, с момента запуска системы в городскую казну поступило около 25 млн руб. Муниципалитет направляет эти средства на развитие и содержание дорожной инфраструктуры курорта.

Подробная схема размещения платных парковок и актуальная информация для автомобилистов доступны на официальном городском портале.

Наталья Решетняк