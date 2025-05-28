Шойгу назвал приговор Додику частью «кампании против всего сербского народа»

Россия считает приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику частью кампании против всего сербского народа. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с Милорадом Додиком на полях XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Рассматриваем вынесенный вам приговор как элемент развернутой кампании против Республики Сербской, сербского народа в целом,— сказал господин Шойгу.— Ваша самостоятельная позиция и нежелание подчиняться влиянию извне явно мешают западным неоколониальным стратегам по обеспечению тотального контроля».

«Продолжим поддерживать Республику Сербскую, нацелены на всемерное содействие ее развитию на основе уважения Дейтонских принципов суверенитета»,— отметил Сергей Шойгу.

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Милорада Додика виновным в неисполнении решений не утвержденного ООН «высокого представителя по Боснии и Герцеговине» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу, обвинив в подрыве конституционного порядка в Боснии и Герцеговине. После того как власти Боснии и Герцеговины направили в Интерпол запрос на объявление его в международный розыск, Милорад Додик прибыл в Россию. 1 апреля его принял президент РФ Владимир Путин.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Республики Сербской показал, кто в Боснии власть».

Анастасия Домбицкая