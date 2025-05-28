Шойгу заявил об укреплении партнерства России и ОАЭ

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу рассказал о сотрудничестве России с Объединенными Арабскими Эмиратами. Он заявил, что общение руководителей двух стран укрепляет стратегическое партнерство РФ и ОАЭ. Также он пригласил генсекретаря высшего совета нацбезопасности ОАЭ Али Аль Шамси в Москву, чтобы провести очередной раунд полноформатных консультаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Благодаря диалогу друг с другом руководители стран могут учитывать совместные интересы при дальнейшем выстраивании внешнеполитического курса, сказал он на встрече 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Диалог лидеров государств носит регулярный и доверительный характер, подчеркнул господин Шойгу.

Кроме того, он сообщил, что в Москве ведется подготовка к первому российско-арабскому саммиту, который запланирован на 15 октября 2025 года. «Наша встреча станет важным событием в мировой политике, которое наглядно продемонстрирует достигнутый уровень российско-арабского сотрудничества и придаст ему новый импульс»,— сказал господин Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

В этом саммите поучаствуют большинство арабских стран, говорил президент России Владимир Путин. Он надеется, что встреча пойдет на пользу развитию отношений РФ со странами региона.