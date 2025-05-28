В Ейском районе заменят более 23 км магистрального водопровода

В Ейском районе приступили к капитальному ремонту участка магистрального водопровода между селом Воронцовка и станицей Должанской. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы охватят более 23 км сетей. Модернизацию сетей планируют завершить к ноябрю 2025 года. По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, ремонт позволит обеспечить стабильное и качественное водоснабжение для жителей даже самых отдаленных поселений.

Проект стоимостью свыше 69 млн руб. реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего на обновление ЖКХ региона до 2027 года направят около 8 млрд руб., включая 4,1 млрд руб. из федерального и 3,8 млрд руб. из краевого бюджета.

Анна Гречко